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Нардеп Дубінський отримав підозру в державній зраді

За даними слідства, депутат входив до складу злочинної організації російського генштабу.

Нардеп Дубінський отримав підозру в державній зраді
Фото: джерела

Народний депутат Олександр Дубінський отримав підозру в державній зраді. СБУ і ДБР зібрали докази його інформаційно-підривної діяльності на користь Росії.

За даними слідства, Дубінський мав позивний "Буратіно" і входив до складу злочинної організації, яку сформувало головне управління російського генштабу (ГРУ). Про це повідомили в пресслужбі СБУ.

Імені депутата не називають, але те, що це Дубінський, очевидно з фото та наведених деталей. Свідчення щодо нардепа дав затриманий координатор мережі, який уже отримав вирок і відбуває покарання. 

"Основне завдання цієї організації – розхитування суспільно-політичної ситуації в Україні та дискредитація нашої держави на міжнародній арені. За це учасники угруповання отримували гроші від воєнної розвідки рф", – йдеться у повідомленні.

На підставі зібраних доказів, Генеральний прокурор України повідомив учаснику злочинної організації – народному депутату – про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

– ч. 1 ст. 111 (державна зрада)

– ч. 1 ст. 255 (створення, керівництво злочинною спільнотою або злочинною організацією, а також участь у ній).

За наявними даними, фінансування мережі сягало понад $10 млн.

Задокументовано, що нардеп поширював фейки про найвище військово-політичне керівництво нашої держави. Один із прикладів дезінформаційної роботи – поширення фейків про нібито втручання українських високопосадовців у президентські вибори в США у 2019 році.

Для "розгону" проросійських наративів він брав участь у відповідних пресконференціях. У пресслужбі Державного бюро розлсідувань додали, що слідство має у розпорядженні документи, які підтверджують перебування Дубінського в РФ у жовтні 2019 року перед пресконференцією. 

"Він за задумом російських кураторів, як професійний «медіакілер», мав розставляти необхідні акценти насамперед для західної аудиторії", – зазначили в ДБР.

Фото: СБУ

Злочинна організація була створена заступником начальника російського ГРУ Володимиром Алєксєєвим як агентурна мережа, що діяла в Києві. Операційним керівництвом ворожої групи з території РФ займався його заступник – Олексій Савін.

За даними слідства, крім Дубінського до складу ворожої групи входив екснардеп Андрій Деркач, який напередодні повномасштабного вторгнення втік за кордон. Цей екснардеп уже підозрюється у державній зраді. Сьогодні йому та його помічнику повідомлено про підозру в участі у злочинній організації.

Також до цієї агентурної мережі входив колишній прокурор Костянтин Кулик. Він мав позивний "Птичка" і наразі переховується від правосуддя за кордоном. Під час проведення інформаційних диверсій проти України Кулик публічно займався псевдоправовим "обґрунтуванням" фейків на користь кремля.

Підривну діяльність злочинної організації у Києві координував експомічник Деркача, колишній співробітник гру часів радянського союзу Ігор Колєсніков, який уже засуджений і відбуває покарання за держану зраду.

Алєксєєв та Савін, а також Деркач і Кулик також отримали підозри в держзраді і створенні та участі в злочинній організації. 

Вирішується питання про обрання Дубінському запобіжного заходу. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину та притягнення винних до відповідальності. Зловмисникам загрожує до 15 років з конфіскацією майна.

Це вже третя підозра, яку отримав Олександр Дубінський. Він також підозрюється у підробці документів для власного виїзду за кордон та в створенні схеми для виїзду ще одного чоловіка. 

Про обшуки по справі про держзраду в Дубінського сьогодні повідомили джерела в правоохоронних органах. За даними джерел УП, справа стосувалася скандальної пресконференції "Нові факти про міжнародну корупцію, «Бурісму» та схему доведення України до банкрутства", яку Дубінський провів у 2019 році за участю екснардепа Андрія Деркача.

У 2020 тодішня генпрокурорка Ірина Венедіктова, яка нині є послом у Швейцарії, відмовилася відкривати провадження за заявою Центру протидії корупції про можливу держзраду Дубінського і Деркача, бо ЦПК "не надало фактичних доказів вчинення злочину". Підозру Деркачу оголосили лише в 2022, коли він уже втік із країни.

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