В окупованому Енергодарі росіяни викрали десятирічного хлопчика

На окупованій території Запорізької області родичі розшукують десятирічного хлопчика, якого викрали окупаційні "спецслужби".
Про це повідомив у Telegram міський голова Мелітополя Іван Федоров.
За його словами, нещодавно в Енергодарі помер дідусь, який опікувався онуком Вадимом. Після цього окупанти відвезли дитину до Мелітополя.
Родичі, які залишились у хлопчика, стукають в усі двері, проте безрезультатно. Інформацію про нього окупаційні органи не надають.
«Є високий ризик втратити велику кількість дітей, які виїхали, які залишилися на окупованих територіях, яких вивезли в Росію»
Нагадаємо, запрацювала платформа Bring Kids Back UA. Стратегічний план дій, ініційований президентом України, об'єднує зусилля уряду України, країн-партнерів та міжнародних організацій з метою повернення дітей, які були примусово депортовані з України.