В окупованому Енергодарі росіяни викрали десятирічного хлопчика

Окупанти відвезли дитину до Мелітополя після смерті дідуся.

На окупованій території Запорізької області родичі розшукують десятирічного хлопчика, якого викрали окупаційні "спецслужби".

Про це повідомив у Telegram міський голова Мелітополя Іван Федоров.

За його словами, нещодавно в Енергодарі помер дідусь, який опікувався онуком Вадимом. Після цього окупанти відвезли дитину до Мелітополя.

Родичі, які залишились у хлопчика, стукають в усі двері, проте безрезультатно. Інформацію про нього окупаційні органи не надають.

Нагадаємо, запрацювала платформа Bring Kids Back UA. Стратегічний план дій, ініційований президентом України, об'єднує зусилля уряду України, країн-партнерів та міжнародних організацій з метою повернення дітей, які були примусово депортовані з України.