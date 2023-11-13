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Ворог продовжує знищувати Авдіївку: місто витримало за добу 16 атак

Пошкоджені цивільні об’єкти.

Ворог продовжує знищувати Авдіївку: місто витримало за добу 16 атак

За минулу добу, 12 листопада, російські окупанти обстріляли 5 населених пунктів Донецької області. Інформація про постраждалих не надходила.

Про це повідомляє у Telegram Поліція Донеччини.

Ворожих атак зазнали міста Авдіївка, Торецьк, селище Північне, села Ласточкине, Орлівка. Пошкоджені 11 цивільних об‘єктів – 9 житлових будинків, цех, ЛЕП.

Авдіївка витримала 16 атак, з них 11 – це авіаудари. Пошкоджено 2 багатоповерхових будинки, приватна оселя, цех. З артилерії росіяни накрили Торецьк. Руйнувань зазнали 5 приватних будинків.

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Нагадаємо, 11 листопада росіяни нанесли потужний удар з артилерії по Торецьку. Влучання ворожих снарядів відбулись по житловій забудові. Під обстріл потрапили двоє людей – 61-річна жінка та чоловік 65 років. Тілесні ушкодження виявились несумісними з життям.

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