Головне за ніч та ранок понеділка, 13 листопада: 69 бойових зіткнень, понад 40 відбитих штурмів під Авдіївкою та Мар’їнкою

Станом на 12 листопада із небезпечних громад Куп’янщини евакуювали 257 дітей. Буде евакуйовано ще 35.

Минулої доби, 12 листопада, російські окупанти продовжували обстрілювати прифронтові та прикордонні населені пункти Харківської області.

На Куп'янському напрямку наші захисники за добу відбили 11 атак ворога в районах Синьківки, Петропавлівки, Іванівки та Кислівки.

Учора ввечері ворог завдав ракетного удару, попередньо з ЗКР С300, по Шевченківському району Харкова. Зафіксоване влучання в землю біля одного з розважальних комплексів. Також є незначні пошкодження у ще одному розважальному комплексі. Постраждалих немає.

Тим часом Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє, що впродовж доби сталося 69 бойових зіткнень.

Загалом ворог завдав сімох ракетних та 34 авіаційних ударів, здійснив 59 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

У зоні відповідальності ОСУВ “Таврія” на Авдіївському напрямку за підтримки авіації окупанти не полишають спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи ворогу значних втрат. Безуспішними були наступальні дії противника південно – східніше Новокалинового, східніше Новобахмутівки, Авдіївки, Сєверного Донецької області. Там Сили оборони відбили 17 атак.

На Мар’їнському напрямку наші захисники відбили 24 атаки загарбників у районах Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області.

Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

Детальніше про оперативну обстановку станом на ранок 13 листопада - в нашій новині.

Генштаб також інформує, що минулої доби, 12 листопада, Сили оборони знищили близько 800 окупантів, п'ять танків та 10 артилерійських систем ворога.

Загальні бойові втрати особового складу противника з 24.02.22 по 13.11.23 орієнтовно склали близько 312 550.

Про інші втрати противника – в новині.

Упродовж неділі, 12 листопада, ворог здійснив 53 обстріли по території Херсонської області, випустивши 279 снарядів з мінометів, артилерії, "Градів", танків, АГС, БпЛА та авіації.

Окупанти поцілили у житлові квартали населених пунктів області. Через російську агресію загинула людина, ще один цивільний дістав поранення.

З вечора неділі російські військові двічі обстріляли Нікопольський район Дніпропетровської області, повідомляє у Telegram голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

За його словами, з важкої артилерії ворог бив по Марганецькій та Червоногригорівській громадах. Випустив понад півдесятка снарядів.

Люди не постраждали. В решті районів Дніпропетровщини минулося без ворожих ударів.

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