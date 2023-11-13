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З небезпечних громад Куп’янського району Харківщини евакуювали 257 дітей

Учора ворог бив по восьми населених пунктах області.

З небезпечних громад Куп’янського району Харківщини евакуювали 257 дітей
Фото: Пресслужба ГУ Нацполіції у Харківській області

Протягом минулої доби, 12 листопада, російські окупанти продовжували обстрілювати прифронтові та прикордонні населені пункти Харківської області.

Про це повідомляє у Telegram голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Під вогнем окупантів були Вовчанськ та Нестерне Чугуївського району, Новомлинськ, Куп'янськ-Вузловий, Синьківка, Кислівка, Крохмальне та Табаївка Куп'янського району. Внаслідок удару керованою авіабомбою по селу Чернещина Ізюмського району пошкоджений приватний будинок. Постраждалих серед цивільного населення за добу не зафіксовано.

На Куп'янському напрямку наші захисники за добу відбили 11 атак ворога в районах Синьківки, Петропавлівки, Іванівки та Кислівки.

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Вчора ввечері, близько 19:23, ворог завдав ракетного удару, попередньо з ЗКР С300, по Шевченківському району Харкова. Зафіксоване влучання в землю біля одного з розважальних комплексів. Пошкоджено дерев'яні ворота. Також є незначні пошкодження у ще одному розважальному комплексі. Постраждалих немає.

Станом на 12 листопада із небезпечних громад Куп’янщини евакуювали 257 дітей. Підлягають евакуації ще 35.

Нагадаємо, прикордонники бригади Гвардії наступу "Сталевий кордон" підняли синьо-жовтий стяг у прикордонному з РФ населеному пункті Тополі на Харківщині, який знаходився в "сірій зоні".

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