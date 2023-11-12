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Росіяни завдали ударів по Харкову та області (оновлено)

Є пошкодження цивільної інфраструктури.

Росіяни завдали ударів по Харкову та області (оновлено)
Харків, обстріл (архівне фото)
Фото: EPA/UPG

Російські війська завдають ударів по Харкову. Мешканців закликали перебувати в укриттях.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"Окупанти завдають ударів! До уваги жителів Харкова та області: перебувайте в укриттях", - написав він у Telegram.

Раніше повідомлялося про вибухи в місті.

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Оновлено. Пізніше Синєгубов повідомив, що росіяни вдарили по Шевченківському району Харкова.

"Є пошкодження цивільної інфраструктури. Попередньо – без постраждалих. Профільні служби працюють на місці влучання", – написав голова ОВА.

Нагадаємо, сьогодні вранці у Харкові пролунав вибух. Повітряну тривогу в області не оголошували. За інформацією патрульної поліції, вибух стався на заправці. Патрульні тимчасово обмежиували рух транспорту до завершення роботи екстрених служб.

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