Росіяни завдали ударів по Харкову та області (оновлено)

Російські війська завдають ударів по Харкову. Мешканців закликали перебувати в укриттях.
Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.
"Окупанти завдають ударів! До уваги жителів Харкова та області: перебувайте в укриттях", - написав він у Telegram.
Раніше повідомлялося про вибухи в місті.
Оновлено. Пізніше Синєгубов повідомив, що росіяни вдарили по Шевченківському району Харкова.
"Є пошкодження цивільної інфраструктури. Попередньо – без постраждалих. Профільні служби працюють на місці влучання", – написав голова ОВА.
Нагадаємо, сьогодні вранці у Харкові пролунав вибух. Повітряну тривогу в області не оголошували. За інформацією патрульної поліції, вибух стався на заправці. Патрульні тимчасово обмежиували рух транспорту до завершення роботи екстрених служб.