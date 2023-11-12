У неділю 12 листопада Військово-Морські Сили ЗСУ знищили протикорабельну міну біля берегів Одеської області.

Про це повідомляє у Facebook ВМС ЗС України.

Згідно з повідомленням, професійними діями одного з підрозділів Військово-Морських сил ЗСУ міну було оперативно знешкоджено на місці шляхом контрольованого підриву.

У ВМС наголошують, що узбережжя і прибережні води Чорного моря залишаються досить небезпечною зоною через мінну загрозу, зокрема, за штормової погоди.

"У випадку виявлення вибухонебезпечних або підозрілих предметів, ні в якому разі не можна до них наближатися, торкатися й намагатися самостійно переміщувати. Негайно обмежте доступ до небезпечної зони та повідомте відповідні служби", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, сьогодні вдень російська авіація скинула в Чорне море чотири керовані авіабомби. Через погіршення погоди окупантам не вдалось активно застосовувати дрони, але один типу FPV вони все ж таки спрямували по правому берегу, ще з одного дрону іншої модифікації скинули осколковий боєприпас. Жертв серед населення немає.