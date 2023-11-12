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Унаслідок вибуху в штабі окупантів в Мелітополі ліквідовано трьох російських офіцерів, – розвідка

Інформація про втрати росіян уточнюється.

Унаслідок вибуху в штабі окупантів в Мелітополі ліквідовано трьох російських офіцерів, – розвідка
Фото: ГУР Міноборони

Вчора ввечері в тимчасово окупованому Мелітополі пролунав потужний вибух. Це сталося в приміщенні Нової Пошти, де окупанти розмістили свій штаб.

Про це повідомляє у Telegram ГУР Міноборони.

Атака на штаб відбулася під час засідання окупантів – офіцерів ФСБ та Росгвардії. За годину до зібрання росіяни перекрили автомобільний рух на прилеглому відрізку дороги – від підприємства «Мелітопольський автогідроагрегат» (АГАТ) до колишнього Мелітопольського заводу холодильного машинобудування «Рефма».

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Обидва об’єкти промисловості загарбники перетворили на військову базу. Внаслідок вибуху в штабі окупантів ліквідовано щонайменше трьох офіцерів Росґвардії. Інформація про інші втрати ворога уточнюється.

Після удару у Мелітополі розпочався переполох: на місце події з увімкненими сиренами примчали багато поліцаїв. Через певний час вони потягли через окуповане місто до свого відділку спалений біля штабу автомобіль.

Нагадаємо, вночі 20 жовтня у Мелітополі пролунав вибух – сили спротиву підірвали автомобіль окупантів-мародерів, які завантажували награбоване майно.

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