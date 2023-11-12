РФ перекидає мобілізованих із Сибіру до Ростова цивільними літаками, – Нацспротив

Росія перекидає до України мобілізованих за допомогою цивільних літаків. Кремль використовує авіакомпанію I Fly Airlines, щоб транспортувати солдатів з Новосибірська до Ростова. Після цього особовий склад відправлють до України. Про це повідомляє Центр нацспротиву.

За даними Центру національного спротиву російська міноборони продовжує практику застосування цивільних авіакомпаній у військових цілях. Зокрема авіакомпанія "I Fly" Airlines виконує спецрейси з Новосибірська до Ростова. Надалі особовий склад направляється до України.

"Міноборони системно використовує цивільні авіакомпанії, дотуючи їх. Адже після введення низки санкцій російські авіакомпанії зазнали суттєвих фінансових втрат", – повідомляє ЦНС.

Наближені до Кремля власники авіакомпаній отримують замовлення від Міноборони РФ, аби заробити хоч щось.

Відомо, що власником "I Fly" Airlines є Олександр Буртін, який також є співзасновником та співвласником російської туристичної компанії Tez Tour. Гендиректором авіакомпанії є Кирило Романовский.

Нагадаємо, в окупований Джанкой продовжують прибувати нові групи мобілізованих росіян. Їх готують до перекидання на фронт.