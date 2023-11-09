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У Джанкой прибувають нові групи мобілізованих росіян, — "Атеш"

Мобілізованих готують до відправки на фронт.

У Джанкой прибувають нові групи мобілізованих росіян, — "Атеш"
Фото: "Атеш"

В окупований Джанкой продовжують прибувати нові групи мобілізованих росіян. Їх готують до перекидання на фронт. Водночас, військові госпіталі Криму забиті пораненими військовими. Про це повідомляє партизанський рух "АТЕШ".

"Агенти "АТЕШ" повідомляють, що після недовгого затишшя в Джанкой прибувають нові мобілізовані. Направляють їх у військову частину біля аеродрому, після чого – на лінію фронту", — йдеться у повідомленні.

Водночас військові шпиталі Криму "забиті" пораненими військовими, через це окупанти використовують цивільні лікарні. 

"Втрати росіян зашкалюють. Будь-яка інша країна припинила б вже ведення загарбницької війни, але не Росія", — пишуть партизани.

За інформацією партизанського руху "Атеш", російські окупанти на території аеродрому Кіровське розмістили велику кількість техніки.

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