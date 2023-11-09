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На 77-му році життя помер засновник видання "Дзеркало тижня" Володимир Мостовий

Володимир Мостовий керував виданням із 1994 до 2011 року.

На 77-му році життя помер засновник видання "Дзеркало тижня" Володимир Мостовий
Фото: "Дзеркало тижня"

У віці 76 років помер відомий український журналіст Володимир Мостовий. Він був засновником та головним редактором відомого тижневика "Дзеркало тижня"

"Сьогодні не стало Володимира Павловича Мостового. На 77-му році життя пішов творець "Дзеркала тижня". Людина, яка 17 років — з 1994-го по 2011-й — відстояла біля керма нашого видання. Яка створила колектив. Заклала моральний кодекс "Дзеркала" і всі 29 років забезпечувала клімат-контроль у нашій професійній родині.

Ми втратили людину, яка мала енциклопедичні знання, унікальне почуття гумору й такту, оптимізм і колосальну віру в Україну. Сьогодні дуже багато хто втратив не лише Вчителя, а й рідну і близьку людину.

Не буде подушечок з орденами. Як журналіст Володимир Павлович не вважав для себе за можливе приймати ласки будь-якої влади. У людини, яка створила перше в Незалежній Україні аналітичне та розслідувальне видання, не буде місця на центральній алеї Байкового кладовища — він залишиться з родиною, в якій завжди черпав сили та віддавав їх Справі, друзям, колегам", — пишуть у "Дзеркалі тижня".

Прощання із Мостовим відбудеться в суботу о 12:00 у Великому залі київського крематорію за адресою вулиця Байкова, 16.

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