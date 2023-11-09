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У Києві встановлять меморіальні дошки п’ятьом героям, які загинули на війні з Росією, - КМДА

Витрати, пов’язані з виготовленням і встановленням меморіальних дощок, будуть профінансовані за позабюджетні кошти.

У Києві встановлять меморіальні дошки п’ятьом героям, які загинули на війні з Росією, - КМДА

В столиці встановлять меморіальні дошки п’ятьом героям, які загинули під час російсько-української війни. 

Про це повідомила пресслужба КМДА.

Зокрема, пам’ятну дошку облаштують на фасаді будинку на вул. Ревуцького, 19/1, де жив Сергій Машовець, який із 2014 року займався забезпеченням добровольчих батальйонів на сході України. Після повномасштабного вторгнення герой став на захист держави. 

Також меморіальну дошку установлять на фасаді школи № 253 ( вул. Жмеринська, 34). Там навчався ветеран батальйону Азов Віктор Рубан, який із 2014 року брав участь у бойових діях на сході країни.

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На честь військовослужбовця ЗСУ Максима Токарева облаштують пам’ятний знак на фасаді гімназії № 178, де він навчався (просп. Повітрофлотський, 22). Він загинув, рятуючи побратима, під час виконання бойового завдання в жовтні 2022 року,

Також меморіальну дошку установлять на честь військового ЗСУ Костянтина Свінціцького. Він пішов на війну добровольцем у 2022 році та загинув на Херсонщині. Дошку розмістять на фасаді будівлі школи № 200 на вул. Поповича, 9.

Ще одну меморіальну дошку установлять на фасаді школи № 158 а вул. Стальського, 12. У ній навчався загиблий військовослужбовець ЗСУ Дмитро Сова, він загинув на Луганщині в березні 2023 року.

В КМДА наголосили, що витрати, пов’язані з виготовленням і встановленням меморіальних дощок, будуть профінансовані за позабюджетні кошти.

Нагадаємо, у Дмитрівці Київської області 29 серпня відкрили меморіал на честь загиблих військових. Стелу з іменами героїв та їхніми фотографіями встановили поруч із місцем, де 7 березня 2022 року військові 14 ОМБр ім. князя Романа Великого вступили в бій із російським окупантом.

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