В Криму висохла південна частина Білогірського водосховища, - ЗМІ

Крім того, середня частина Білогірського водосховища настільки обміліла, що водорості виглядають із води.

В тимчасово окупованому росіянами Криму швидко погіршується критична ситуація з обмілінням Білогірського водосховища.

Про це повідомляє Крим.Реалії.

Вся південна частина водосховища, куди впадає річка Біюк-Карасу, повністю висохла, оголивши дно. Це відбулось, оскільки води з річки Біюк-Карасу недостатньо, щоб стримати обміління Білогірського водосховища. Води у водосховищі стає менше попри те, що окупаційна російська влада повністю припинила скидання води з нього.

“Води стало менше надходити в Білогірське водосховище, а якість її стала набагато гіршою. І винна у цьому не лише посуха. Справа в тому, що нижче витоку Карасу-Баши розвивається форелеве господарство з усіма наслідками, що витікають і в прямому, і в переносному сенсах, у річку Біюк-Карасу”, – розповіли жителі села Карасівка на південних околицях Білогірського водосховища.

Зазначається, що середня частина Білогірського водосховища настільки обміліла, що водорості виглядають із води.

Крім того, сусіднє Тайганське водосховище також під загрозою висихання.

Через посуху у Криму відбувається масове обміління річок, що живлять наливні водосховища. Водночас спікер російського “парламенту Криму” Володимир Константинов стверджує, що запасів води для потреб населення на анексованому півострові має вистачити на рік.

Як раніше повідомлялось, екологічні збитки України від повномасштабної агресії РФ становлять 3 трильйони гривень, частину природних ресурсів втрачено назавжди.