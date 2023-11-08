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Внаслідок ворожих обстрілів на Донеччині загинули двоє мирних жителів

Ще один чоловік отримав поранення.

Внаслідок ворожих обстрілів на Донеччині загинули двоє мирних жителів

Російська армія обстріляла Бахмутський та Краматорський райони, внаслідок обстрілів загинули двоє мирних жителів, поранення отримав житель Часового Яру. Донецька прокуратура відкрила кримінальні провадження.

Російська армія здійснила артилерійський обстріл села Рай-Олександрівка Краматорського району. Снаряд влучив у приватне домоволодіння, 62-річна власниця якого загинула.

Під приціл військ держави-агресора потрапило і смт Північне міста Торецька. Торецька. Від отриманих тілесних ушкоджень загинула на власному подвір'ї жінка 59 років.

Крім того, окупанти атакували м. Часів Яр Бахмутського району, ймовірно, з використанням РСЗВ "Град".

"Із переломом руки та струсом головного мозку 51-річного чоловіка доправили до лікарні. На момент обстрілу він перебував у гаражі", — пише прокуратура.

Нагадаємо, у Донецькій під вогнем окупантів минулої доби опинилися дев'ять населених пунктів. Внаслідк ворожих обстрілів загинули троє цивільних. 

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