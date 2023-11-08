Ворог вісім разів обстрілював Чернігівську область і вбив трьох цивільних в Донецькій

По Чернігівській області росіяни провели за добу вісім обстрілів (84 вибухи). Ворог стріляв по Чернігівському, Новгород-Сіверському та Корюківському районах. Бив із мінометів, танкового озброєння, гранатометів, мінометів та АГС. Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила. Дані уточнюються, йдеться у зведенні від ОВА станом на ранок.

У Сумській вночі росіяни здійснили обстріл з ракетних систем залпового вогню Юнаківської громади. Зафіксовано 11 вибухів. Попередньо – без наслідків. Вчора протягом дня росіяни здійснили 26 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 108 вибухів. Обстрілів зазнали Білопільська, Краснопільська, Юнаківська, Великописарівська, Середино-Будська громади. У Великописарівській громаді внаслідок обстрілу зі ствольної артилерії (три вибухи) пошкоджено два приватних домоволодіння.

У Херсонській за добу по області противник здійснив 108 обстрілів (538 снарядів), з них по Херсону – чотири обстріли (16 снарядів). Рашисти поцілили у райони 32 населених пунктів області; територію заводу у Херсоні; інженерну споруду у Херсонському районі. У Бериславі внаслідок скидання з ворожого дрону ВОГ поранення середньої тяжкості отримав 45-річний чоловік. Вчора в полі поблизу села Качкарівка Бериславського району на російській міні підірвався трактор. Через детонацію вибухівки тракторист отримав травми несумісні з життям. Загалом за добу по області: одна людина загинула, одна дістала поранення.

У Запорізькій ворог гатив по 25 населених пунктах області, зафіксовано 157 ударів.По території Новоандріївки, Малинівки, Білогір'я, Полтавки, Левадного, Верхньої Терси, Степового, Плавнів, Степногірська, Кам'янського, П'ятихаток та інших прифронтових міст і сіл прийшлося 127 артобстрілів. Ворог здійснив чотири РСЗВ-обстріли Роботиного та Малої Токмачки, два ракетні удари по Вільноандріївці, 22 БпЛА-атаки по Гуляйполю, Залізничному, Новоданилівці, Новодарівці, Чарівному, Левадному, Темирівці, Новоіванівці й Малих Щербаках, а також вгатив двома авіаснарядами по Оріхову. Внаслідок артудару по Верхній Терасі поранення отримали місцеві жителі – чоловіки 27 та 54 років. Їх доправлено до лікувальної установи. Надійшло 22 повідомлення про руйнування житлових будинків та об'єктів.

У Луганській під вогнем опинилися Білогорівка та Невське. Учора росіяни спробували йти вперед у Серебрянському лісі, де їх вчергове спинили наші захисники. Також ворог вдарив по Надії та лісництву з авіації. За добу противник здійснив 140 обстрілів (555 снарядів).

У Харківській на Слобожанському напрямку артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали понад 20 населених пунктів, зокрема: Дворічна, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка, Берестове, Вовчанськ. Ворог активно застосовував авіаудари по Петропавлівці, Іванівці, Піщаному та Степовому. На Куп’янському напрямку противник провів безуспішні штурмові дії у околицях населених пунктів Синьківка, Іванівка та Берестове, де українські захисники відбили шість атак противника. У Рубіжному Чугуївського району внаслідок вибуху небезпечного предмету 42-річний господар домоволодіння отримав осколкові поранення правої кінцівки. Госпіталізований до обласної лікарні. У Куп'янську-Вузловому внаслідок ворожого обстрілу з РСЗВ "Ураган" загинув цивільний чоловік.

У Дніпропетровській цієї ночі агресор знову тероризував Нікопольський район. Цілив по району двічі. З десяток пострілів з важкої артилерії зробив по Червоногригорівській та Марганецькій громадах. Наслідки обстрілів уточнюються. Люди неушкоджені. Під артилерійським вогнем вчора вдень також Нікопольський район; агресор спрямував туди три дрони-камікадзе. В районному центрі поранена 31-річна жінка. Вона лікуватиметься амбулаторно. Пошкоджені 27 приватних будинків, 14 господарських споруд, два авто, газогони, лінії електропередач, п'ять сонячних панелей. Під удар потрапила і Марганецька громада. Там понівечений інфраструктурний об’єкт.

У Донецькій під вогнем окупантів минулої доби – дев'ять населених пунктів: Очеретине, Бердичі, Багатир, Лисівка, Юрківка, Торецьк, Курахове, Залізне, Авдіївка. Пошкоджено 26 житлових будинків (з них шість – багатоквартирні), чотири цивільних автомобілі. На Донеччині за добу: троє загиблих.

У Миколаївській вчора ворожі обстріли фіксувалися по акваторії Очаківської громади. Постраждалих немає. Також вчора ввечері під артилерійським вогнем була акваторія Куцурубської громади. Без постраждалих.

Нагадаємо, Сили оборони України продовжують штурмові дії південніше Бахмута. На Бахмутському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії в районах Кліщіївки, Андріївки та Богданівки Донецької області, де українські воїни відбили шість атак противника.