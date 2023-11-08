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Нардепу Дубінському вручили протокол про корупцію: надсилав депутатські запити через особистий інтерес

Ці запити від відправляли у МОЗ і ДБР.

Нардепу Дубінському вручили протокол про корупцію: надсилав депутатські запити через особистий інтерес
Фото: liga.net

Народному депутату Олександру Дубінському вручили протокол про адміністративне правопорушення, пов'язане з корупцією. 

Слідство встановило, що в серпні та жовтні він звернувся до Міністерства охорони здоров'я і Державного бюро розслідувань із депутатським зверненням, питання яких становили його приватний інтерес. Про це повідомили в пресслужбі ДБР.

"Зокрема, у своїх зверненнях він цікавився розглядом питання щодо видачі йому дозволу на виїзд за кордон, що є предметом кримінальної справи, де депутат виступає фігурантом. Також він намагався тиснути на слідство, вимагаючи здійснювати перевірки керівництва правоохоронних органів, які розслідують кримінальні провадження, в яких депутат виступає як підозрюваний", – йдеться у повідомленні.

Отримані від Державного бюро розслідувань докази стали достатніми для складання НАЗК протоколу про адміністративні правопорушення, пов’язані з корупцією.

"Своїми діями народний депутат порушив вимоги п. 3 ч. 1 ст. 28 Закону України «Про запобігання корупції» (не вчиняти та не приймати рішень в умовах реального конфлікту інтересів), за що ч. 2 ст. 172-7 Кодексу України про адміністративні правопорушення (Порушення вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів)", – додали в бюро. 

Нагадаємо, Дубінський підозрюється в організації схеми виїзду за кордон військовозобов'язаних. За даними слідства, він через громадську організацію сприяв виїзду з України брата своєї подруги. Цей брат мав перегнати авто Дубінського з Молдови до Австрії. Днями суд у цій справі помістив нардепа під цілодобовий домашній арешт. 

Також Олександр Дубінський підозрюється у підробці документів для виїзду за кордон. Про виїзд за кордон під час дії воєнного стану Дубінського стало відомо завдяки інформації військовослужбовця Антона Швеця. Він зʼясував, що Дубінський через МОЗ отримав дозвіл на виїзд за кордон – нібито для супроводження на лікування батька з онкологією. При цьому дозвіл діяв з кінця червня до 10 липня, але іще 25 липня, як припустив Швець, нардеп не був в Україні. Фотографії із чоловіком з прикметним тату на нозі, як у Дубінського, дівчина нардепа публікувала 26 липня з Іспанії. 

Слідство зʼясувало, що батько Дубінського і виїжджав, і повертався без супроводу нардепа. При цьому повернувся він до України раніше, аніж син, хоча законодавство не дозволяє особі, що супроводжує, повертатися пізніше.

Після повернення в Україну в парламентаря провели обшуки. Згодом Дубінському обрали запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання із носінням електронного браслета. 

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