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РФ втратила ще 780 окупантів та вісім танків

Також Сили оборони знищили ще 22 ББМ. 

РФ втратила ще 780 окупантів та вісім танків
Фото: Сухопутні війська

Загальні бойові втрати РФ з 24 лютого 2022 по 8 листопада 2023 орієнтовно склали 307 640 осіб. За добу Сили оборони ліквідували ще 780 осіб.

Про це йдеться у повідомленні Генштабу ЗСУ в Facebook. Інші втрати ворога:

  • танків – 5301 (+8)
  • бойових броньованих машин – 9996 (+22)
  • артилерійських систем – 7439 (+29)
  • РСЗВ – 872 (+3)
  • засоби ППО – 572 (+2)
  • літаків – 322 (+0)
  • гелікоптерів – 324 (+0)
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 5567 (+10)
  • крилаті ракети – 1556 (+0)
  • кораблі/катери – 20 (+0)
  • підводні човни/submarines – 1 (+0)
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 9814 (+47)
  • спеціальна техніка – 1054 (+5).

Дані уточнюються.

Фото: Генеральний штаб ЗСУ в Facebook

Нагадаємо, протягом минулої доби відбулося 45 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав шести ракетних та 50 авіаційних ударів, здійснив 64 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

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