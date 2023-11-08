РФ втратила ще 780 окупантів та вісім танків

Також Сили оборони знищили ще 22 ББМ.

Загальні бойові втрати РФ з 24 лютого 2022 по 8 листопада 2023 орієнтовно склали 307 640 осіб. За добу Сили оборони ліквідували ще 780 осіб.

Про це йдеться у повідомленні Генштабу ЗСУ в Facebook. Інші втрати ворога:

танків – 5301 (+8)

бойових броньованих машин – 9996 (+22)

артилерійських систем – 7439 (+29)

РСЗВ – 872 (+3)

засоби ППО – 572 (+2)

літаків – 322 (+0)

гелікоптерів – 324 (+0)

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 5567 (+10)

крилаті ракети – 1556 (+0)

кораблі/катери – 20 (+0)

підводні човни/submarines – 1 (+0)

автомобільної техніки та автоцистерн – 9814 (+47)

спеціальна техніка – 1054 (+5).

Дані уточнюються.

Фото: Генеральний штаб ЗСУ в Facebook

Нагадаємо, протягом минулої доби відбулося 45 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав шести ракетних та 50 авіаційних ударів, здійснив 64 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.