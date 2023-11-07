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Українські бійці дронами уразили 11 одиниць ворожої техніки

Вартість ураженої техніки складає більш 6,5 млн доларів.

Українські бійці дронами уразили 11 одиниць ворожої техніки
Фото: Скріншот з відео

Бійці роти ударних БпАК “АХІЛЛЕС” 92 ОШБр ім. кошового отамана Івана Сірка уразили 11 одиниць ворожої техніки. Вартість ураженої техніки складає більш 6,5 млн доларів.

Про це повідомила рота ударних БпАК “АХІЛЛЕС” 92 ОШБр ім. кошового отамана Івана Сірка.

Зокрема, FPV-дронами були уражені:

  • Танк Т-72Б3 (1 од.) – уражено
  • Танк Т-72Б (1 од.) – уражено
  • Гармата МТ-12 «Рапіра» (3 од.) – уражено
  • Гармата Д-20 (2 од.) – уражено
  • ВАТ «Буханка» (2 од.) – уражено
  • ВАТ «Буханка» (1 од.) – знищено
  • УАЗ «Патріот» (1 од.) – уражено

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Також були уражені два окопи з особовим складом противника.

Нагадаємо, бригадний генерал, командувач оперативно-стратегічного угруповання військ «Таврія» Олександр Тарнавський заявив про знищення важкої вогнеметної системи залпового вогню ТОС-1А «Сонцепьок» та двох одиниць самохідних гаубиць 2С19 «Мста-С».

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