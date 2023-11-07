Сили оборони знищили ворожий “Сонцепьок” та дві гаубиці “Мста-С”, – Тарнавський

Бригадний генерал, командувач оперативно-стратегічного угруповання військ «Таврія» Олександр Тарнавський заявив про знищення важкої вогнеметної системи залпового вогню ТОС-1А «Сонцепьок» та двох одиниць самохідних гаубиць 2С19 «Мста-С».

Також генерал повідомив, що на таврійському напрямку ворог за добу завдав 3 авіаудари, провів 58 бойових зіткнень та здійснив 944 артобстріли.

“Наші воїни та воїнки стійко тримають оборону на авдіївському напрямку. Безуспішними були наступальні дії противника в районах населених пунктів Степове, Авдіївка, Тоненьке, Красногорівка, Мар’їнка та Старомайорське Донецької області та Червоне, Роботине та північно-західніше Вербового Запорізької області”, - написав Тарнавський.

За його даними, підрозділи ракетних військ та артилерії зі складу ОСУВ Таврія протягом доби виконали 1322 вогневих завдань.

Загальні втрати ворога склали 583 особи.

Знищено 31 одиницю військової техніки. Зокрема, 1 танк, 4 БММ, 7 артсистем, 1 РСЗВ, 11 БпЛА, 6 автомобілів та 1 одиницю спецтехніки.

Водночас, триває ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку.

Нагадаємо, минулого тижня про ураження ворожого “Сонцепьока” повідомили бійці 109-ї бригади. Під час ураження вогнеметна система була без БК.