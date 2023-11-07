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Через удар по “Аскольду” постачання кораблів окупантам може затримуватися, − британська розвідка

Росія може розглядати передислокацію кримської суднобудівної інфраструктури.

Через удар по “Аскольду” постачання кораблів окупантам може затримуватися, − британська розвідка
Фото: Стратком ЗСУ

Здатність України завдати шкоди кримській суднобудівній інфраструктурі може змусити Росію розглянути можливість її передислокації далі від лінії фронту. 

Про це йдеться у повідомленні Міністерства оборони Великої Британії.

Це відповідно означатиме затримання постачання нових суден.

Британці нагадують, що 4 листопада новозбудований російський корвет військово-морських сил отримав пошкодження внаслідок удару під час ураження корабельного заводу “Залив” у Керчі в окупованого Криму.

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““Аскольд” класу “КАРАКУРС”, спущений на воду в 2021 році, до складу ВМФ Росії не входив”, − зазначили у міністерстві. 

У повідомленні підкреслено, що інцидент у Криму стався глибше у схід, ніж більшість попередніх ударів дальньої дії Києва.

Нагадаємо, міноборони РФ визнало пошкодження корабля українськими ракетами на заводі “Залив” в окупованому Криму. Раніше командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук подякував пілотам за успішний удар ракетами Scalp по заводу “Залив” у Криму.

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