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Росіяни обстріляли з артилерії Нікополь. Пошкоджена релігійна установа, є поранений

Ворог також бив по Марганецькій та Червоногригорівській громадах.

Росіяни обстріляли з артилерії Нікополь. Пошкоджена релігійна установа, є поранений
Фото: Микола Лукашук

Вчора ввечері росіяни обстріляли з артилерії Нікополь. По місту випустили понад 50 снарядів. Є влучання у будинки та релігійну установу, поранений чоловік.

Про це повідомляє у Telegram голова ДОР Микола Лукашук.

За його словами, постраждалому 56-річному чоловіку надали медичну допомогу, госпіталізації він не потребував.

Внаслідок ворожих обстрілів у Нікополі пошкоджені 7 приватних будинків, релігійна установа, господарська споруда, паркани, 2 автівки, 2 газопроводи та лінія електропередач.

Фото: Микола Лукашук

Також вчора ввечері окупанти вдарили по Марганецькій громаді Нікопольського району з артилерії. Ще раз вночі атакували Червоногригорівську громаду. По тамтешніх селах випустили десяток снарядів. Обійшлося без постраждалих та руйнувань.

В інших громадах області ніч минула без обстрілів.

Фото: Микола Лукашук

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Нагадаємо, ввечері 6 листопада в небі над Дніпропетровською областю українські захисники збили російський безпілотник. Повітряне командування «Схід» знищило БпЛА "Shahed-131/136" у Синельниківському районі.

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