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Міноборони РФ визнало пошкодження корабля українськими ракетами на заводі “Залив” в окупованому Криму

Вороже міністерство стверджує, що російське ППО збило 13 із 15 ракет. 

Міноборони РФ визнало пошкодження корабля українськими ракетами на заводі “Залив” в окупованому Криму
Фото: скриншот відео

Міноборони РФ визнало пошкодження корабля українськими ракетами на заводі “Залив” в окупованому Криму. 

Про це повідомляє російське пропагандистське видання РИА новости. 

“Міноборони Росії повідомляє, що ЗСУ 4 листопада завдали удару 15 крилатими ракетами по суднобудівному заводу ім. Бутоми у Керчі. Засобами ППО збито 13 крилатих ракет. Внаслідок попадання крилатої ракети противника зазнав пошкодження корабель, що знаходився на заводі”, – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, командувач Повітряних сил ЗСУ подякував пілотам за успішний удар ракетами Storm Shadow по заводу “Залив” у Криму. Попередньо, ураження зазнав один із найсучасніших кораблів російського флоту — носій крилатих ракет “Калібр”.

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