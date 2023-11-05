Міноборони РФ визнало пошкодження корабля українськими ракетами на заводі “Залив” в окупованому Криму.

Про це повідомляє російське пропагандистське видання РИА новости.

“Міноборони Росії повідомляє, що ЗСУ 4 листопада завдали удару 15 крилатими ракетами по суднобудівному заводу ім. Бутоми у Керчі. Засобами ППО збито 13 крилатих ракет. Внаслідок попадання крилатої ракети противника зазнав пошкодження корабель, що знаходився на заводі”, – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, командувач Повітряних сил ЗСУ подякував пілотам за успішний удар ракетами Storm Shadow по заводу “Залив” у Криму. Попередньо, ураження зазнав один із найсучасніших кораблів російського флоту — носій крилатих ракет “Калібр”.