Командувач Повітряних сил ЗСУ подякував пілотам за успішний удар ракетами Storm Shadow по заводу “Залив” у Криму

Командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук подякував пілотам за успішний удар ракетами Storm Shadow по заводу “Залив” у Криму.

Про це він повідомив у Telegram.

“Сподіваюсь, ще один плавзасіб пішов услід за «москвою»! А поки чекаємо офіційного підтвердження результатів, вкотре подякую пілотам тактичної авіації Повітряних Сил за успішні удари крилатими ракетами по інфраструктурі судобудівного заводу «Залив» у Керчі, де стояв один із найсучасніших кораблів чф рф – носій крилатих ракет «Калібр». Молодці, немов SCALPелем пройшлись!” - написав Олещук.

Також командувач Повітряних сил подякував зенітникам повітряного командування «Схід» за збиті «Іскандери», що летіли у відповідь.

Нагадаємо, раніше Управління стратегічних комунікацій ЗСУ підтвердило, що сьогодні, 4 листопала, Збройні Сили успішно атакували морську і портову інфраструктуру заводу "Залив".