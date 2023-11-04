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Командувач Повітряних сил ЗСУ подякував пілотам за успішний удар ракетами Storm Shadow по заводу “Залив” у Криму

Попередньо, ураження зазнав один із найсучасніших кораблів російського флоту — носій крилатих ракет “Калібр”.

Командувач Повітряних сил ЗСУ подякував пілотам за успішний удар ракетами Storm Shadow по заводу “Залив” у Криму
Микола Олещук
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine

Командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук подякував пілотам за успішний удар ракетами Storm Shadow по заводу “Залив” у Криму. 

Про це він повідомив у Telegram. 

“Сподіваюсь, ще один плавзасіб пішов услід за «москвою»! А поки чекаємо офіційного підтвердження результатів, вкотре подякую пілотам тактичної авіації Повітряних Сил за успішні удари крилатими ракетами по інфраструктурі судобудівного заводу «Залив» у Керчі, де стояв один із найсучасніших кораблів чф рф – носій крилатих ракет «Калібр». Молодці, немов SCALPелем пройшлись!” - написав Олещук.

Також командувач Повітряних сил подякував зенітникам повітряного командування «Схід» за збиті «Іскандери», що летіли у відповідь.

Нагадаємо, раніше Управління стратегічних комунікацій ЗСУ підтвердило, що сьогодні, 4 листопала, Збройні Сили успішно атакували морську і портову інфраструктуру заводу "Залив".

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