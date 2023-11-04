УПЦ: ЧИ є майбутнє без діалогу?
УПЦ: ЧИ є майбутнє без діалогу?
13 серіалів листопада: анімація про Японію XVII століття, спін-офф “Олівера Твіста”, українська прем’єра на Netflix
13 серіалів листопада: анімація про Японію XVII століття, спін-офф “Олівера Твіста”, українська прем’єра на Netflix
На Львівщині місцевий житель побив нардепа Тищенка
На Львівщині місцевий житель побив нардепа Тищенка
Вибори без окремих територій. Парламент разом з ЦВК готують правила для повоєнних виборів
Вибори без окремих територій. Парламент разом з ЦВК готують правила для повоєнних виборів
Зеленський змінив командувача Сил спецоперацій
Зеленський змінив командувача Сил спецоперацій
​Білий дім відреагував на статтю Залужного
​Білий дім відреагував на статтю Залужного
На Житомирщині нардеп Андрій Ніколаєнко збив на смерть 18-річну дівчину (доповнено)
На Житомирщині нардеп Андрій Ніколаєнко збив на смерть 18-річну дівчину (доповнено)
Головнокомандувач ЗСУ: Сучасна позиційна війна та як у ній перемогти
Головнокомандувач ЗСУ: Сучасна позиційна війна та як у ній перемогти
Про гучну статтю в Times – по деяких її пунктах
Про гучну статтю в Times – по деяких її пунктах
ГоловнаСуспільствоВійна

Кримський міст закрили димовою завісою, у Керчі - вибухи в районі суднобудівного заводу

Є інформація про начебто влучання у ворожий малий ракетний корабель проєкту 22800 "Каракурт".

Кримський міст закрили димовою завісою, у Керчі - вибухи в районі суднобудівного заводу
Фото: EPA/UPG

Тимчасово окупований Керч у Криму перебуває під ракетним обстрілом.

Як написав у телеграмі голова окупаційної адміністрації Криму Аксьонов, вибухи пролунали в районі суднобудівного заводу. 

Російські тг-канали пишуть про понад десяток ракет, якими атаковано півострів.

Димовою завісою загарбники закрили Кримський міст.

Є інформація про начебто влучання у малий ракетний корабель проєкту 22800 "Каракурт", який є носієм ракет типу "Калібр".

Нагадаємо, нещодавно Управління стратегічних комунікацій ЗСУ підтвердило ураження стратегічного об'єкту системи ППО на заході окупованого Криму. У повідомленні в Telegram йдеться, що ЗСУ вразили його у ніч на 30 жовтня.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies