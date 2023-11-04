Є інформація про начебто влучання у ворожий малий ракетний корабель проєкту 22800 "Каракурт".

Тимчасово окупований Керч у Криму перебуває під ракетним обстрілом.

Як написав у телеграмі голова окупаційної адміністрації Криму Аксьонов, вибухи пролунали в районі суднобудівного заводу.

Російські тг-канали пишуть про понад десяток ракет, якими атаковано півострів.

Димовою завісою загарбники закрили Кримський міст.

Є інформація про начебто влучання у малий ракетний корабель проєкту 22800 "Каракурт", який є носієм ракет типу "Калібр".

Нагадаємо, нещодавно Управління стратегічних комунікацій ЗСУ підтвердило ураження стратегічного об'єкту системи ППО на заході окупованого Криму. У повідомленні в Telegram йдеться, що ЗСУ вразили його у ніч на 30 жовтня.