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Росіяни проводять перегрупування на ділянці Ягідне - Куп'янськ-Вузловий, зазнавши чималих втрат, - Сирський

За тиждень рашисти втратили на Куп'янському напрямку 583 осіб.

Росіяни проводять перегрупування на ділянці Ягідне - Куп'янськ-Вузловий, зазнавши чималих втрат, - Сирський
Олександр Сирський
Фото: ОК "Північ"

На ділянці Ягідне - Куп'янськ-Вузловий російські окупанти зазнали значних втрат, тож зупинили активні дії і наразі проводять перегрупування.

Про це повідомив командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський.

"Силами 6 загальновійськової та 1 танкової армій противник продовжує вести наступальні дії в районі Куп'янського лісу, Першотравневого та Орлянського. Нарощує зусилля із захоплення панівних висот, оволодіння Синьківки та створення сприятливих умов для захоплення Куп'янська", - розповів Сирський.

Він зазначив, що Сили оборони за останній тиждень на Куп'янському напрямку ліквідували 583 загарбників. Із них убитими - 220 осіб, пораненими - 358, ще п'ятьох взяли у полон.

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Нагадаємо, британське Міноборони заявило, що попри невдалі спроби оточити Авдіївку керівництво РФ продовжує демонструвати готовність зазнати значних втрат серед особового складу заради незначних територіальних вигод. 

Тим часом протягом минулої доби на Таврійському напрямку ЗСУ знищили 463 окупантів, четверо російських солдатів здалися в полон.

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