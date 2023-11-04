"Ніхто не тисне на мене": Зеленський спростував інформацію щодо мирних переговорів з РФ

Під час спільної пресконференції з Урсулою фон дер Ляєн президент України Володимир Зеленський спростував інформацію щодо обговорень з партнерами про мирні переговори з РФ.

"Я вам відповім відверто. Усі знають моє ставлення, яке збігається зі ставленням українського суспільства. Ніхто не тисне на мене сьогодні. Усе це було на початку війни і до війни. На сьогодні ніхто не тисне з лідерів ЄС, Сполучених Штатів", – констатував глава держави.

Зеленський наголосив на тому, що Україна не готова до жодних територіальних поступків.

"Щоб ми зараз сіли з Росією, розмовляли і щось їй віддавали – такого не буде", – наголосив президент.

Нагадаємо, американський канал NBC News з посиланням на анонімні джерела серед американських посадовців повідомив, що США та ЄС почали обговорювати з Україною питання щодо можливих переговорів з Росією. Ба більше, Україні доведеться піти на територіальні поступки, щоб переговори з РФ були успішними. У свою чергу, як заявили чиновники, НАТО готове запропонувати Україні деякі гарантії безпеки, які утримають Росію від нового вторгнення на її територію.