13 серіалів листопада: анімація про Японію XVII століття, спін-офф “Олівера Твіста”, українська прем’єра на Netflix
13 серіалів листопада: анімація про Японію XVII століття, спін-офф “Олівера Твіста”, українська прем’єра на Netflix
Про гучну статтю в Times – по деяких її пунктах
Про гучну статтю в Times – по деяких її пунктах
На Львівщині місцевий житель побив нардепа Тищенка
На Львівщині місцевий житель побив нардепа Тищенка
​Білий дім відреагував на статтю Залужного
​Білий дім відреагував на статтю Залужного
Головнокомандувач ЗСУ: Сучасна позиційна війна та як у ній перемогти
Головнокомандувач ЗСУ: Сучасна позиційна війна та як у ній перемогти
Зеленський змінив командувача Сил спецоперацій
Зеленський змінив командувача Сил спецоперацій
На Житомирщині нардеп Андрій Ніколаєнко збив на смерть 18-річну дівчину (доповнено)
На Житомирщині нардеп Андрій Ніколаєнко збив на смерть 18-річну дівчину (доповнено)
УПЦ: ЧИ є майбутнє без діалогу?
УПЦ: ЧИ є майбутнє без діалогу?
Вибори без окремих територій. Парламент разом з ЦВК готують правила для повоєнних виборів
Вибори без окремих територій. Парламент разом з ЦВК готують правила для повоєнних виборів
ГоловнаПолітика

В Україну прибула голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн

Візит відбувається напередодні публікації звіту про прогрес вступу України до ЄС.

В Україну прибула голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн
Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн у турне країнами Західних Балкан
Фото: EPA/UPG

Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн прибула в Київ. Під час візиту вона зустрінеться з президентом Володимиром Зеленським. Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк.

Візит Урсули фон дер Ляйєн відбувається напередодні того, як Єврокомісія має рекомендувати почати переговори про вступ України в ЄС.

За інформацією Железняка, очікується виступ Урсули фон дер Ляйєн перед парламентом.

Повідомлялося, що Голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн має прибути в Київ до публікації звіту про прогрес України на шляху до членства в Європейському Союзі.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies