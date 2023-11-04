В Україну прибула голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн

Візит відбувається напередодні публікації звіту про прогрес вступу України до ЄС.

Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн прибула в Київ. Під час візиту вона зустрінеться з президентом Володимиром Зеленським. Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк.

Візит Урсули фон дер Ляйєн відбувається напередодні того, як Єврокомісія має рекомендувати почати переговори про вступ України в ЄС.

За інформацією Железняка, очікується виступ Урсули фон дер Ляйєн перед парламентом.

Повідомлялося, що Голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн має прибути в Київ до публікації звіту про прогрес України на шляху до членства в Європейському Союзі.