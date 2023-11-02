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Кулеба обговорив з Боррелем вступ України до ЄС

Також сторони обговорили збільшення європейського оборонного виробництва.

Кулеба обговорив з Боррелем вступ України до ЄС
Фото: EPA/UPG

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів телефонну розмову з очільником європейської дипломатії Жозепом Боррелем. 

Про це повідомив голова МЗС України Дмитро Кулеба.

“Під час нашого дзвінка Жозеп Боррель і я обговорили підготовку оцінки прогресу ЄС щодо заявки України на членство”, - написав Кулеба.

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Голова МЗС поінформував Борреля про прогрес України у виконанні семи рекомендацій ЄС, і висловив віру в те, що оцінка Єврокомісії буде справедливою і стане значним кроком до початку переговорів про вступ України до ЄС.

Сторони також зупинилися на майбутніх кроках щодо зміцнення європейської оборонної промисловості та збільшення оборонного виробництва.

Нагадаємо, голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн має прибути в Київ до публікації звіту про прогрес України на шляху до членства в Європейському Союзі.

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