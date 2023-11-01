Ігор Ліскі: «Україна повинна мати щонайменше два конкретних плани щодо Росії»

Україна, на думку бізнесмена, голови наглядової Ради EFI Group Ігоря Ліски, зобов’язана мати стратегічний план щодо Росії і відповідно до нього вибудовувати стосунки з іншими країнами та світовими інституціями, заявив він під час дискусійної панелі «Якою має бути стратегія України і світу щодо Росії після нашої Перемоги?» (відбулася в рамках спільного проєкту LB.ua й EFI Group).

“Я не вірю, що найближчим часом Росія зникне як ворог. Або щось зміниться, і вони раптом стануть цивілізованою нацією, з якою можна будувати відносини. Я, скоріш, вірю в те, що це справжній екзальтований ворог для України, Європи і взагалі цивілізованого світу, який буде антагоністом у класичному наративі, де завжди є світле і чорне. Росія завжди буде пробувати підірвати цивілізаційний порядок у всьому світі. Сьогодні це Україна, завтра - Ізраїль, післязавтра - Корея чи Південна Америка. Треба налаштовуватись на справжню боротьбу, на співіснування і бути сильним.

З огляду на великий розмір цього ворога, треба стати частиною більшої сили. І це питання виживання для країни, питання нашого майбутнього. Тому, звичайно, нам потрібен план на Росію”, - вважає Ігор Ліскі.

На його думку, тут може бути дві версії такого сценарію.

“Перший сценарій - нашої перемоги. Усі ми хочемо і віримо, щоб, коли Росія програє, посипалися еліти і почалися громадянські процеси. Я вірю, що вони рано чи пізно розпадуться. І тоді нам потрібен план, що для нас червоні лінії. Які ми хочемо репарації, кого ми хочемо там бачити, яку політику проводити і максимально нав'язувати це нашим партнерам - Європейському Союзу, НАТО, “Великій Сімці”, можливо, навіть Великому Півдню, з яким ми поки що погано працюємо”, - відзначає бізнесмен.

Другий сценарій, за його словами, більш ймовірний.

“Ворог нікуди не подінеться. Він буде сильний, може трошки деградувати, але все одно настільки великий, настільки роками зомбує своє суспільство, що воно готове їсти траву, але вірити у свою перемогу. Світ буде все більше ділитися на світло цивілізації і темряву автократії, диктатури, тероризму. І другий сценарій має передбачати, як співіснувати з Росією, як перемагати її у світових інституціях. Як має реформуватися ООН, можливо, Рада безпеки, як ми маємо вибудовувати відносини з Китаєм, Туреччиною, Саудівською Аравією, можливо, навіть з Іраном”, - зазначив Ліскі.

Звичайно, додає він, домашню роботу при цьому ніхто не скасовував: ми маємо бути сильними, проводити реформи, виготовляти власну зброю тощо.

“Уявімо, що ми перемогли. Ми - країна-переможець. Збирається умовна Ялта. У нас поважні люди питають: Україно, ви заплатили найбільшу ціну, ми тільки поруч стояли, що робити з Росією? А ми такі: та нахер нам та Росія? Нам тут своє лупати?” - апелює бізнесмен до секретаря Ради національної безпеки і оборони Олексія Данілова, який заявив, що треба займатися власною країною, а не вибудовувати стратегії щодо Росії.

“Мені здається, це комплекс меншовартості, вибачте. Це не проактивна, слабка позиція. Ми маємо бути дорослими. Ми маємо відкинути комплекс меншовартості і сказати, вибачте, у нас є план, що з ними робити. Ми знаємо їх вже триста скільки-то років, знаємо їх зсередини. Ми їх побудували, зараз їх і запакуємо назад. Оце проактивна українська позиція.

Чому це контртези? Чому не можна займатися своєю країною і мати план на всіх сусідів, не тільки Росії? Щодо Туреччини? Як ми можемо думати про сильну морську державу, не маючи планів і відносин з Туреччиною?” - додає бізнесмен.

Саме конкретний план щодо РФ, каже Ігор Ліскі, і може пришвидшити перемогу.

“Треба дорослішати. Треба мати цей план. Треба його нав'язувати. Тому що, якщо ми просто мовчатимемо, наступного разу нас просто не покличуть. А чого їх кликати? Вони сидять і мовчать. А посидять і кажуть: нам нічого не треба від Росії, хай вони від нас відлізуть зі своєю російською мовою. Ми тут краще самі, “в доміку”. Це слабка позиція.

І скажу страшну річ: якщо ми скажемо, ось план щодо Росії, ми щось конкретно розвалюємо чи впорядковуємо, ми готові під цим підписатися, це може наблизити нашу перемогу, тоді нам дадуть все”, - резюмував голова наглядової ради EFI Group.