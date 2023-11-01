Hromadske і УП: до нардепа Дубінського знову прийшли з обшуками, перевіряють організацію незаконного виїзду (оновлено)

До народного депутата Олександра Дубінського вранці 1 листопада знову прийшли з обшуками. Про це повідомили УП та hromadske з посиланням на джерела в правоохоронних органах.

За даними журналістів, перевіряється можлива причетність нардепа до організації незаконного переправлення через кордон у змові з іншими особами. УП пише, що йдеться про організацію незаконного виїзду рідні співмешканки депутата.

У своєму Telegram-каналі Дубінський опублікував відеозвернення, в якому назвав "фейком" висвітлену в ЗМІ інформацію.

Оновлення. Попри заяви Дубінського про "фейк", інформацію про обшуки офіційно підтвердили в ДБР. Імені нардепа не назвали, але опубліковані фото підтверджують, що це Дубінський.

За даними слідства, депутат сприяв внесенню до системи "Шлях", що дає право на виїзд військовозобов'язаних з України, даних про родича своєї співмешканки. Той мав виїхати до Молдови. З Кишинева, за даними слідства, родич мав перегнати авто депутата до Австрії.

Нагадаємо, що 9 серпня Дубінському повідомили про підозру у підробленні документів. За ними він виїхав за кордон нібито під приводом супроводження батька на лікування.

Про виїзд за кордон під час дії воєнного стану Дубінського стало відомо завдяки інформації військовослужбовця Антона Швеця. Він зʼясував, що Дубінський через МОЗ отримав дозвіл на виїзд за кордон – нібито для супроводження на лікування батька з онкологією. При цьому дозвіл діяв з кінця червня до 10 липня, але іще 25 липня, як припустив Швець, нардеп не був в Україні. Фотографії із чоловіком з прикметним тату на нозі, як у Дубінського, дівчина нардепа публікувала 26 липня з Іспанії.

Слідство зʼясувало, що батько Дубінського і виїжджав, і повертався без супроводу нардепа. При цьому повернувся він до України раніше, аніж син, хоча законодавство не дозволяє особі, що супроводжує, повертатися пізніше.

Після повернення в Україну в парламентаря провели обшуки. Згодом Дубінському обрали запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання із носінням електронного браслета.