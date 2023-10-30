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Зеленський зустрівся із делегацією американських конгресменів

Такі візити солідарності є потужним сигналом підтримки нашої країни та всього українського народу з боку США.

Зеленський зустрівся із делегацією американських конгресменів
Фото: Пресслужба Офісу президента України

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з двопартійною делегацією Палати представників Конгресу США. 

Про це повідомила пресслужба Офісу президента України.

До складу американської делегації увійшли  Джеймс Френч Гілл, Майкл Квіглі та Стівен Лінч.

“Ми високо цінуємо те, що Республіканська й Демократична партії, адміністрація Президента Джозефа Байдена, а також обидві палати американського Конгресу об’єднані в підтримці України. Це справді потужний сигнал світу про те, що ми переможемо в боротьбі за наші спільні цінності – свободу й демократію”, – зазначив Володимир Зеленський.

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Він також підкреслив, що такі візити солідарності є потужним сигналом підтримки нашої країни та всього українського народу з боку США, що особливо важливо напередодні зими, коли Росія планує продовжити ракетні удари по українським містам та об’єктам критичної інфраструктури.

Під час зустрічі, зокрема, обговорили продовження всебічної підтримки України з боку США. Була акцентована увага на важливості внесення Байденом бюджетного запиту до Конгресу щодо фінансування видатків на допомогу Україні, який містить забезпечення бюджетної та військової допомоги.

Президент України розповів про ситуацію на передовій та першочергові потреби сил оборони України. 

Нагадаємо, сьогодні президент Володимир Зеленський обговорив із прем’єр-міністром Нідерландів Марком Рютте подальші оборонні потреби України.

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