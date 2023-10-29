Байден і Нетаньягу обговорили поточні зусилля з пошуку та звільнення заручників у секторі Гази

Також президент США повторив, що Ізраїль має повне право захищати своїх громадян від тероризму.

Президент США Джо Байден і прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу обговорили поточні зусилля з пошуку та забезпечення звільнення заручників у секторі Гази.

Про це повідомляє пресслужба Білого дому.

Президент повторив, що Ізраїль має повне право захищати своїх громадян від тероризму, і підкреслив необхідність робити це відповідно до міжнародного гуманітарного права, яке надає пріоритет захисту цивільного населення.

Президент і прем'єр-міністр обговорили поточні зусилля з пошуку та забезпечення звільнення заручників, включаючи американських громадян, які залишаються зниклими безвісти та можуть бути утримуваними ХАМАС.

Президент наголосив на необхідності негайно та значно збільшити потік гуманітарної допомоги для задоволення потреб мирного населення Гази.

Сторони погодилися продовжувати регулярні консультації як безпосередньо, так і через свої відповідні групи національної безпеки.

Нагадаємо, нещодавно ЦАХАЛ заявив, що кількість підтверджених заручників у Газі зросла до 239. Раніше було підтверджено 229 полонених.

Нещодавно телеканал CNN повідомив, що Ізраїльські війська просунулися на півночі Гази більш ніж на 3 км. Телеканал геолокував відео, на якому військові Ізраїля встановлюють свій прапор на даху курортного готелю в Газі.