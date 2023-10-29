Президент Ірану заявив, що Ізраїль “перетнув червоні лінії” в Газі

Ібрагім Райсі каже, що це "може змусити всіх вжити заходів".

Ілюстративне фото: президент Ірану під час одного із антиізраїльських мітингів у Тегерані

Президент Ірану Ібрагім Райсі заявив, що Ізраїль “перетнув червоні лінії” в Газі, повідомляє CNN.

“Злочини сіоністського режиму перетнули червоні межі, що може змусити кожного вжити заходів. Вашингтон просить нас не робити нічого, але вони продовжують надавати широку підтримку Ізраїлю”, — сказав Райсі в пості в соціальних мережах.

“США надіслали повідомлення «Осі опору», але отримали чітку відповідь на полі бою”, — зазначив Райсі.

Нагадаємо, нещодавно телеканал CNN повідомив, що Ізраїльські війська просунулися на півночі Гази більш ніж на 3 км. Телеканал геолокував відео, на якому військові Ізраїля встановлюють свій прапор на даху курортного готелю в Газі.