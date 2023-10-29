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Постраждалі від війни українки можуть отримати допомогу від міжнародного жіночого фонду, - Мінреінтеграції

Фонд надасть платіжну картку, якою можна розраховуватися при придбанні визначеного переліку товарів.

Постраждалі від війни українки можуть отримати допомогу від міжнародного жіночого фонду, - Мінреінтеграції
Ілюстративне фото
Фото: Олександр Ратушняк

Міжнародний благодійний фонд Mama Мoya надає цільову грошову допомогу вразливим категоріям жінок, які опинилися у складних життєвих обставинах внаслідок російської агресії.

Про це повідомляє Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Подати запит на благодійну допомогу можуть такі категорії жінок:

  • житло яких було пошкоджено або знищено через війну;
  • чоловіки та/або діти та/або батьки яких проходять службу у ЗСУ, силах територіальної оборони та добровільних угрупованнях у зоні проведення бойових дій;
  • чоловіки та/або діти яких загинули на території активних бойових дій;
  • чоловіки та/або діти та/або батьки яких оголошені померлими або визнані безвісти зниклими внаслідок війни.

Для участі у програмі учасникам необхідно зареєструватися за посиланням.

У день укладення договору фонд надасть жінці платіжну картку, якою вона зможе розраховуватися при придбанні визначеного фондом переліку товарів. Переглянути умови участі детальніше можна тут.

Нагадаємо, в серпні минулого року в Україні запрацював Фонд Климентія Шептицького для допомоги колишнім полоненим жінкам і дітям-сиротам війни.

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