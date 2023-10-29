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Канада пропонує створити коаліцію країн, що сприятиме поверненню вивезених у Росію українських дітей

Це стане продовженням плану Bring Kids Back UA Формули миру Зеленського.

Канада пропонує створити коаліцію країн, що сприятиме поверненню вивезених у Росію українських дітей
Росія проводить насильницьку депортацію у Херсоні .
Фото: Іван Фадєєв

Під час третьої зустрічі радників із національної безпеки та зовнішньої політики, що відбулася на Мальті, Канада запропонувала створити міжнародну коаліцію країн, яка сприятиме зокрема поверненню українських дітей, депортованих чи примусово переміщених Росією з тимчасово окупованих територій України.

Про це повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак у Telegram.

За його словами, що цю ініціативу підтримали багато країн – учасниць заходу.

Єрмак зазначив, що Канада є однією з держав-співлідерок імплементації четвертого пункту Формули миру президента Зеленського "Повернення військовополонених і депортованих осіб". Зазначена ініціатива стане продовженням плану Bring Kids Back UA.

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"Пропозиція щодо міжнародної коаліції – це елемент плану реалізації Української формули миру в частині повернення депортованих дітей, звільнення цивільних заручників і військовополонених, підготовленого й представленого на Мальті міжнародною робочою групою, до якої увійшли представники майже 30 країн і міжнародних організацій", - додав голова ОП.

Нагадаємо, незаконне переміщення та депортація наших дітей росіяни практикують з 2014 року. Це одна з п’яти головних ознак геноциду, тому в Офісі Генпрокурора України працюють, аби довести цю складову злочину.

Після 24 лютого 2022 року вивезення з подальшим швидким "усиновленням" або переданням під опіку до російських родин набрало обертів. Лише офіційно на кінець лютого незаконно депортували понад 16 тис. дітей. Реальна кількість набагато більша, однак установити точні цифри зараз неможливо. Докладніше читайте в матеріалі LB.ua "Наші діти: убивства, зґвалтування, примусова депортація і незаконне всиновлення. Що роблять окупанти з маленькими українцям".

У березні Міжнародний кримінальний суд видав ордери на арешт Володимира Путіна та російської уповноваженої з прав дитини. Їх обвинувачують у незаконній депортації дітей та незаконному переміщенні їх із окупованих територій України на територію РФ.

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