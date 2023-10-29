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У Харкові росіяни знищили 70% комунальних автобусів, 50% трамваїв і 25% тролейбусів​, - мер

"Але, незважаючи на величезні втрати та збитки, рух у місті не зупинявся.

У Харкові росіяни знищили 70% комунальних автобусів, 50% трамваїв і 25% тролейбусів​, - мер
Харків. Обстріли (архівне фото)
Фото: EPA/UPG

Російські окупанти суттєво пошкодили транспортну інфраструктуру Харкова.

Про це у фейсбуці повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов.

Він зазначив, що обстрілами було знищено 70% комунальних автобусів, 50% трамваїв і понад 25% тролейбусів, пошкоджено 35 кілометрів контактної мережі і майже половина всіх доріг Харкова.

"Але, незважаючи на величезні втрати та збитки, навіть за найгірших часів протягом останніх півтора року рух у місті не зупинявся ні на мить - громадський транспорт курсував, а розбиті дороги ремонтувалися. І я переконаний, що поступово ми відновимо усе зруйноване ворогом. Зі святом, наші незламні дорожники та автомобілісти!", - написав Терехов.

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Нагадаємо, пізно ввечері 21 жовтня ворог атакував Харків ракетами. Одна з ниих влучила по терміналу "Нової пошти".  В результаті загинуло шестеро людей, десятки дістали поранення.

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