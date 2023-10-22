Наразі відомо про 6 загиблих та 14 поранених.

Пізно ввечері 21 жотвня ворог атакував Харків ракетами.

Про це повідомили очільник міста Ігор Терехов та голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

“Харків чує вибухи. Місто атакують ворожі ракети”, - написав Терехов о 22:13.

Зі свого боку Олег Синєгубов теж повідомив, що окупанти завдають ударів. Він закликав мешканців Харкова та області перебувати в укриттях.

Тим часом Повітряні сили ЗСУ о 22:12 попередили Харківську область про загрозу застосування балістичного озброєння.

Оновлено, 00:35. Синєгубов також повідомив, що усі 6 загиблих та 14 постраждалих внаслідок удару окупантів - це працівники підприємства, які перебували всередині терміналу «Нової пошти».

Постраждалі віком від 19 до 42 років отримали осколкові поранення та вибухові травми.

Серед ушпиталених 7 людей перебувають у стані середньої тяжкості. Ще 7 чоловіків - у тяжкому стані, лікарі борються за їхні життя та надають всю необхідну допомогу.

На місці триває розбір завалів.

За попередніми даними, ворог вдарив ракетами комплексу С-300.

Оновлено, 23:45. Пізніше Олег Синєгубов повідомив, що унаслідок удару окупантів по терміналу «Нової пошти» у Харківському районі 6 людей загинули, вже 14 осіб госпіталізували із пораненнями.

Серед постраждалих є люди у тяжкому стані. Медики надають всю необхідну допомогу.

Профільні служби продовжують працювати на місці та ліквідовувати наслідки.

Синєгубов зазначив, що це виключно цивільний об‘єкт, росіяни вчинили черговий терор проти мирного населення Харківщини.

Оновлено, 23:30. Пізніше президент Володимир Зеленський повідомив, що на Харківщині російська ракета вдарила по терміналу «Нової пошти».

“Звичайний цивільний обʼєкт. На жаль, є загиблі. Мої співчуття рідним та близьким! Станом на цей час відомо про 13 постраждалих. На місці працюють усі служби, триває рятувальна операція”, - написав президент.

Глава держави зазначив, що потрібно збільшувати тиск на державу-терориста.

“Потрібно щодня відповідати на російський терор нашими результатами на передовій. Потрібно зміцнювати єднання світу в протистоянні терору ще більше. І ми це робимо. Росії нічого не вдасться досягти терором і вбивствами. Кінець для всіх терористів один: відповідальність за скоєне”, - написав президент.

Нагадаємо, вранці 6 жовтня Росія обстріляла Харків. Окупанти влучили в будинок. Загинули двоє, поранені 30 людей.