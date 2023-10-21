У Міноборони повідомили, коли пройде наступне засідання Контактної групи у форматі “Рамштайн”

Фокус буде на підготовці до зими. Зокрема, йтиметься про посилення ППО.

Засідання у форматі "Рамштайн" у Брюсселі, 11 жовтня 2023

Нове засідання Контактної групи з оборони України у форматі “Рамштайн” пройде в листопаді цього року.

Про це в ефірі телемарафону повідомив начальник Управління преси та інформації Міноборони Ілларіон Павлюк.

“Наступне засідання буде в листопаді. Дата буде відома пізніше. Буде фокус на підготовці до зими – ППО, артилерія, боєприпаси. Але потреби завжди залежать від того, що потрібно воїнам на фронті. І вони постійно уточнюються”, – зазначив Павлюк.

За його словами, окрім “Рамштайну”, робота з партнерами ведеться постійно. Зокрема, у межах “коаліції спроможностей” (щодо довгострокової підтримки України).

Нагадаємо, Німеччина надасть Україні додаткові системи ППО Patriot та Iris-T для проходження зими. Також Україна отримає зенітки Gepard і необхідні боєприпаси.

Зазначимо, "Укренерго" отримає від Німеччини 76 млн євро гранту для укріплення захисту об’єктів. Також модернізують мережі на кордоні з Європою.

Раніше речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат повідомив, що Україна орендує ППО для посилення захисту у зимовий період. Інформацію щодо країн не розкривають.