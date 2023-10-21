У неділю в Україні збережеться тепла погода

У неділю, 22 жовтня в Україні буде хмарно з проясненнями, повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

У західних областях місцями невеликий, на Закарпатті помірний дощ; на решті території без опадів.

Вночі та вранці в Україні місцями туман.

Вітер південний та південно-східний, 7-12 м/с, в Карпатах місцями пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 8-13°, на заході та півдні країни до 16°; вдень 18-23°, на Одещині, Миколаївщині та у Криму 22-27°.

У східних, Чернігівській, Сумській та Полтавській областях вночі 3-8° тепла, вдень 12-17°.

Нагадаємо, за даними спостережень, середньомісячна температура повітря у вересні в Києві дорівнювала +18,8°С, що на 3,9°С вище за кліматичну норму. Відтак вересень в українській столиці був найтеплішим за всю історію спостережень.