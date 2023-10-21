В окупованому росіянами місті Бердянськ Запорізької області пролунав вибух.
Про це повідомили у міській військовій адміністрації.
За інформацією містян, гучно було у всіх мікрорайонах.
“Чекаємо на подробиці та офіційні підтвердження від військових”, − зазначили у МВА.
Фото вибуху у своєму телеграм-каналі оприлюднив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.
“Бердянськ. Вибух. Бавовняна субота. Маріуполь, приготуватись”, − зазначив він.
Нагадаємо, у Мелітополі партизани підірвали автівку з окупантами-мародерами та краденим майном. Вибух стався в момент завантаження награбованих речей.