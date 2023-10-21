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В окупованому Бердянську пролунав вибух

Гучно було у всіх мікрорайонах. 

В окупованому росіянами місті Бердянськ Запорізької області пролунав вибух.

Про це повідомили у міській військовій адміністрації.

За інформацією містян, гучно було у всіх мікрорайонах. 

“Чекаємо на подробиці та офіційні підтвердження від військових”, − зазначили у МВА.

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Фото вибуху у своєму телеграм-каналі оприлюднив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

“Бердянськ. Вибух.  Бавовняна субота. Маріуполь,  приготуватись”, − зазначив він.

Нагадаємо, у Мелітополі партизани підірвали автівку з окупантами-мародерами та краденим майном. Вибух стався в момент завантаження награбованих речей.

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