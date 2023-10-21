Через прикордонний пункт Рафах з Єгипту у Сектор Гази вирушив перший гуманітарний конвой. Цьому передував тиждень напружених перемовин за участю США, Ізраїлю, Єгипту та ООН, пише Reuters.

В ООН повідомили, що 20 вантажівок з життєво необхідними товарами отримає палестинський “Рух Червоного Півмісяця”. Як інформує ХАМАС, у Газу везуть медикаменти та обмежену кількість їжі.

Рафах є основним маршрутом до та з Сектора Гази, який не контролюється Ізраїлем, через який 2,3 мільйона жителів Гази можуть отримати допомогу.

Потрібно щонайменше 100 вантажівок у день, щоб задовольнити термінові потреби території. До початку конфлікту туди щодня прибували в середньому близько 450 вантажівок допомоги.

Тель-Авів ввів повну блокаду і почав завдавати повітряних ударів по сектору Газа у відповідь на напад ХАМАСу на Ізраїль 7 жовтня. Незабаром після цього контрольно-пропускний пункт Рафах перестав працювати.

Ізраїль заявив, що не дозволить ввезення допомоги зі своєї території доки ХАМАС не звільнить заручників, а допомога може надходити через Єгипет у разі, якщо вона не опиниться в руках ХАМАСу.

Фото: EPA/UPG

Західні держави наполягають на евакуації власників іноземних паспортів із Гази, а посольство США в Ізраїлі заявило, що відкриття кордону в суботу може дозволити іноземцям залишити територію.

Нагадаємо, міністр оборони Ізраїлю Йоав Галлант заявив, що Тель-Авів очікує на трифазову війну з ХАМАСом. Перша фаза − авіаудари й наземні маневри; друга − розгром осередків опору і третя − створення нового режиму безпеки в секторі Гази та припинення “відповідальності Ізраїлю за життя в секторі Гази”.