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20 вантажівкам з допомогою дозволили в’їзд у Сектори Гази через єгипетський Рафах

Палестинці отримають ліки та обмежену кількість їжі.

20 вантажівкам з допомогою дозволили в’їзд у Сектори Гази через єгипетський Рафах
Фото: EPA/UPG

Через прикордонний пункт Рафах з Єгипту у Сектор Гази вирушив перший гуманітарний конвой. Цьому передував тиждень напружених перемовин за участю США, Ізраїлю, Єгипту та ООН, пише Reuters.

В ООН повідомили, що 20 вантажівок з життєво необхідними товарами отримає палестинський “Рух Червоного Півмісяця”. Як інформує ХАМАС, у Газу везуть медикаменти та обмежену кількість їжі.

Рафах є основним маршрутом до та з Сектора Гази, який не контролюється Ізраїлем, через який 2,3 мільйона жителів Гази можуть отримати допомогу.

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Потрібно щонайменше 100 вантажівок у день, щоб задовольнити термінові потреби території. До початку конфлікту туди щодня прибували в середньому близько 450 вантажівок допомоги.

Тель-Авів ввів повну блокаду і почав завдавати повітряних ударів по сектору Газа у відповідь на напад ХАМАСу на Ізраїль 7 жовтня. Незабаром після цього контрольно-пропускний пункт Рафах перестав працювати.

Ізраїль заявив, що не дозволить ввезення допомоги зі своєї території доки ХАМАС не звільнить заручників, а допомога може надходити через Єгипет у разі, якщо вона не опиниться в руках ХАМАСу.

Фото: EPA/UPG

Західні держави наполягають на евакуації власників іноземних паспортів із Гази, а посольство США в Ізраїлі заявило, що відкриття кордону в суботу може дозволити іноземцям залишити територію.

Нагадаємо, міністр оборони Ізраїлю Йоав Галлант заявив, що Тель-Авів очікує на трифазову війну з ХАМАСом. Перша фаза − авіаудари й наземні маневри; друга − розгром осередків опору і третя −  створення нового режиму безпеки в секторі Гази та припинення “відповідальності Ізраїлю за життя в секторі Гази”.

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