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"Війна має завершитися тієї миті, коли ХАМАС не правитиме Сектором Гази", – ексглава Радбезу Ізраїлю

Важливо прибрати ХАМАС із життя Гази.

"Війна має завершитися тієї миті, коли ХАМАС не правитиме Сектором Гази", – ексглава Радбезу Ізраїлю
Сектори Гази, 19 жовтня 2023 року
Фото: EPA/UPG

ХАМАС утратив свою легітимність, він не може керувати цивільним населенням на цій території. Прикладом цього є інцидент з лікарнею Аль-Ахлі. Про це в інтерв'ю LB.ua наголосив колишній керівник Ради національної безпеки Ізраїлю Еяль Хулата.

"Важливо прибрати ХАМАС із життя Гази. Я вважаю, що це має бути кінцевою метою. Ізраїлю потрібна підтримка світової спільноти, щоб вирішити це питання. Є досить прагматичні палестинські сили, які мають узяти відповідальність за народ Сектора Гази. Ізраїль не воює з жителями Гази. Він не воює з палестинцями. Він воює із силами ХАМАС. І він їх зупинить", – зазначив Еяль Хулата.

Нагадаємо, армія Ізраїлю анонсувала новий розширений етап операції проти ХАМАС. Акцент нового етапу війни буде зроблений на значну наземну операцію.

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