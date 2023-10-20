Індія відмовляється платити за російську нафту в юанях, – Bloomberg

У Росії є надлишкова кількість індійських рупій, які вона щосили намагається використовувати. Водночас у країні зріс попит на юані, оскільки російська економіка стає все більш залежною від імпорту Китаю. Однак Індія відкидає вимогу російських постачальників нафти платити за нафту в юанях, оскільки відносини між Індією і Китаєм значно загострилися, – пише Bloomberg.

За словами високопоставлених індійських чиновників, які безпосередньо брали участь у переговорах, деякі російські постачальники нафти вимагають оплати в юанях.

За їхніми словами, уряд прем'єр-міністра Нарендри Моді не погодиться на ці прохання.

"Майже 70% нафтопереробних заводів Індії належать державі, а це означає, що їм доведеться виконувати платіжні інструкції Міністерства фінансів. Індійська нафтова корпорація, найбільший державний нафтопереробний завод, у минулому платила юанями за російську нафту, хоча відтоді уряд заборонив це робити", – йдеться у матеріалі.

Індійські нафтопереробники здебільшого платять за імпорт російської нафти в дирхамах (валюті Об'єднаних Арабських Еміратів), американських доларах і невеликій кількості рупій, якщо ціни на нафту перевищують ліміт у 60 доларів за барель.

За словами високопоставленого індійського урядового чиновника, хоча юань іноді використовують у невеликих угодах, російські постачальники нафти вимагають, щоб китайська валюта була основною одиницею транзакцій під час торгівлі нафтою.

Нагадаємо, США ввели санкції проти двох компаній та суден, які перевозили російську сиру нафту за ціною, яка перевищує дозволену. Під обмеження потрапили судна SCF Primorye компанії Lumber Marine SA зі штаб-квартирою в ОАЕ, а також Bosphorus турецької фірми Ice Pearl Navigation Corp.