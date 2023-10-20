Ізраїль очікує на трифазову війну з ХАМАСом, − міністр оборони Галлант

Ізраїль не планує підтримувати контроль над цивільним населенням у Газі після війни проти бойовиків ХАМАСу.
Про це заявив міністр оборони Йоав Галлант, пише Associated Press.
Таким чином ізраїльський чиновник-високопосадовець вперше озвучив довгострокові плани Тель-Авіву щодо Гази.
За словами Галланта, Ізраїль очікує на трифазову війну:
- перша фаза − авіаудари й наземні маневри;
- друга − розгром осередків опору;
- третя − припинення “відповідальності Ізраїлю за життя в секторі Гази”.
Зазначимо, Ізраїль зосередив війська та техніку біля кордону з Газою. Вчора Галлант наказав наземним військам підготуватися до огляду Гази "зсередини", натякаючи на наземний наступ,
Нагадаємо, Армія оборони Ізраїлю заявила, що протягом ночі атакувала понад сотню оперативних цілей терористичних організацій у секторі Гази. Військові заявляють, що авіаудари знищили тунельні шахти, склади боєприпасів і десятки оперативних штабів.
Раніше Галлант заявив, що він бере на себе відповідальність за неспроможність зупинити напад ХАМАСу на південь країни 7 жовтня.
Американський генерал Девід Петреус, який командував об'єднаними збройними силами в Іраці та Афганістані, вважає, що наземний наступ ЦАХАЛу в секторі Газа може тривати роками.