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Ізраїль очікує на трифазову війну з ХАМАСом, − міністр оборони Галлант

Високопосадовець вперше озвучив довгострокові плани Тель-Авіву щодо Гази. 

Ізраїль очікує на трифазову війну з ХАМАСом, − міністр оборони Галлант
Йоав Галлант
Фото: EPA/UPG

Ізраїль не планує підтримувати контроль над цивільним населенням у Газі після війни проти бойовиків ХАМАСу.

Про це заявив міністр оборони Йоав Галлант, пише Associated Press.

Таким чином ізраїльський чиновник-високопосадовець вперше озвучив довгострокові плани Тель-Авіву щодо Гази. 

За словами Галланта, Ізраїль очікує на трифазову війну:

  • перша фаза − авіаудари й наземні маневри;
  • друга − розгром осередків опору; 
  • третя − припинення “відповідальності Ізраїлю за життя в секторі Гази”.

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Зазначимо, Ізраїль зосередив війська та техніку біля кордону з Газою. Вчора Галлант наказав наземним військам підготуватися до огляду Гази "зсередини", натякаючи на наземний наступ,

Нагадаємо, Армія оборони Ізраїлю заявила, що протягом ночі атакувала понад сотню оперативних цілей терористичних організацій у секторі Гази. Військові заявляють, що авіаудари знищили тунельні шахти, склади боєприпасів і десятки оперативних штабів.

Раніше Галлант заявив, що він бере на себе відповідальність за неспроможність зупинити напад ХАМАСу на південь країни 7 жовтня.

Американський генерал Девід Петреус, який командував об'єднаними збройними силами в Іраці та Афганістані, вважає, що наземний наступ ЦАХАЛу в секторі Газа може тривати роками.

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