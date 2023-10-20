Лубінець заявив, що Офіс омбудсмана перевірив 100% ВЛК і назвав проблеми, які виявили під час моніторингу
Лубінець заявив, що Офіс омбудсмана перевірив 100% ВЛК і назвав проблеми, які виявили під час моніторингу
​Хто і як керує війною
​Хто і як керує війною
Рада проголосувала за заборону УПЦ МП у першому читанні
Рада проголосувала за заборону УПЦ МП у першому читанні
Битва за Авдіївку
Битва за Авдіївку
Довічний PEP. Політично значущі особи України і їхні родичі будуть під наглядом
Довічний PEP. Політично значущі особи України і їхні родичі будуть під наглядом
«Ти чорт йоб..й!» Як Верховна Рада забороняла УПЦ МП (поіменно)
«Ти чорт йоб..й!» Як Верховна Рада забороняла УПЦ МП (поіменно)
Хто хоче взяти під контроль Верховний Суд і чим це нам загрожує?
Хто хоче взяти під контроль Верховний Суд і чим це нам загрожує?
Результати виборів у Польщі. Україні рано радіти
Результати виборів у Польщі. Україні рано радіти
​Як депутати Верховної Ради голосували за заборону УПЦ МП (ПРІЗВИЩА)
​Як депутати Верховної Ради голосували за заборону УПЦ МП (ПРІЗВИЩА)
ГоловнаСвіт

США відправлять дві системи “Залізний купол” назад до Ізраїлю, − Reuters

Пентагон хотів захистити ними від китайських ракет територію Гуам.

США відправлять дві системи “Залізний купол” назад до Ізраїлю, − Reuters
Ізраїльська система ППО «Залізний купол» працює по ракетах, випущених зі Сектора Гази, 7 серпня 2022 року
Фото: EPA/UPG

Пентагон планує повернути Тель-Авіву дві системи протиракетної оборони “Залізний купол” (Iron Dome), які він раніше придбав в Ізраїлю.

Про це Міністерство оборони США повідомило членам Конгресу, пише Reuters з посиланням на джерело в американському законодавчому органі.

Зазначається, що у цьому типі фінансової угоди право власності залишається за покупцем.

Системи ППО можуть передати Ізраїлю вже протягом кількох днів.

Пентагон розглядав і тестував “Залізні куполи”, аби захистити територію Гуам від китайських ракет.

Підписуйтесь на наш Youtube канал

У понеділок Білий дім заявив, що очікує виконати додаткові запити безпеки від Ізраїлю якомога швидше. Президент США Джо Байден пообіцяв поповнити запаси перехоплювачів, які використовує “Залізний купол”, а також боєприпасів на додаток до подвоєння військової присутності США в регіоні.

"Залізний купол" був розроблений державною компанією Rafael Advanced Defense Systems за підтримки США для протидії ракетним обстрілам з Лівану ізраїльських міст під час війни з "Хезболлою" в 2006 році. ППО також мала захистити Тель-Авів від палестинців у секторі Гази, який ісламісти ХАМАСу взяли під свій контроль у 2007 році. Система почала функціонувати у 2011 році. 

У серпні 2022 року Ізраїль заявив, що перехоплювач “Залізного купола” збив 97% палестинських ракет, випущених зі Сектора Гази протягом одних вихідних.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies