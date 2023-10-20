США відправлять дві системи “Залізний купол” назад до Ізраїлю, − Reuters

Ізраїльська система ППО «Залізний купол» працює по ракетах, випущених зі Сектора Гази, 7 серпня 2022 року

Пентагон планує повернути Тель-Авіву дві системи протиракетної оборони “Залізний купол” (Iron Dome), які він раніше придбав в Ізраїлю.

Про це Міністерство оборони США повідомило членам Конгресу, пише Reuters з посиланням на джерело в американському законодавчому органі.

Зазначається, що у цьому типі фінансової угоди право власності залишається за покупцем.

Системи ППО можуть передати Ізраїлю вже протягом кількох днів.

Пентагон розглядав і тестував “Залізні куполи”, аби захистити територію Гуам від китайських ракет.

У понеділок Білий дім заявив, що очікує виконати додаткові запити безпеки від Ізраїлю якомога швидше. Президент США Джо Байден пообіцяв поповнити запаси перехоплювачів, які використовує “Залізний купол”, а також боєприпасів на додаток до подвоєння військової присутності США в регіоні.

"Залізний купол" був розроблений державною компанією Rafael Advanced Defense Systems за підтримки США для протидії ракетним обстрілам з Лівану ізраїльських міст під час війни з "Хезболлою" в 2006 році. ППО також мала захистити Тель-Авів від палестинців у секторі Гази, який ісламісти ХАМАСу взяли під свій контроль у 2007 році. Система почала функціонувати у 2011 році.

У серпні 2022 року Ізраїль заявив, що перехоплювач “Залізного купола” збив 97% палестинських ракет, випущених зі Сектора Гази протягом одних вихідних.