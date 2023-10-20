Секс-працівники в Амстердамі протестували проти запланованого перенесення знаменитого кварталу червоних ліхтарів Де Валлен у заміський “еротичний центр”, пише The Guardian.

Міська рада виділила три можливі місця для його розташування. Передбачається, що центр матиме 100 кімнат для "роботи".

Десятки людей, багато з яких були в масках, пройшли вулицями до мерії. Один з учасників акції ніс транспарант із написом: “Якщо секс-працівники не винні, то чому нас карають?”.

Проти перенесення виступають і місцеві мешканці, які не хочуть, щоб новий центр був розташований біля їхніх осель. У полеміку потрапило, зокрема, Європейське агентство з лікарських засобів після того, як з’ясувалося, що одне з можливих місць для еротичного центру є поблизу його штаб-квартири. В агентстві заявили, що новий сусід може вплинути на безпеку людей, які працюють допізна в офісі.

Петицію проти перенесення кварталу підписали понад 20 000 осіб, вимагаючи натомість кращого контролю над натовпом у цьому районі та посилення поліцейського нагляду, особливо вночі.

Водночас мер столиці Нідерландів Фемке Халсема таким чином хоче позбавити Амстердам від іміджу “міста гріха”, зменшивши кількість туристів і рівень дрібної злочинності у цьому районі міста.

Фото: EPA/UPG

Перенесення кварталу червоних ліхтарів є ще одним заходом у кампанії щодо зміни образу Амстердама як столиці вечірок.

Нагадаємо, у березні міська влада Амстердаму запустила онлайн-кампанію, яка закликає молодих британців не проводити свої весільні вечірки у місті.

Окрім того, круїзним лайнерам заборонили заходити до центру міста, оскільки столиця Нідерландів намагається обмежити кількість відвідувачів та стримати забруднення.

Амстердам щороку приваблює 20 мільйонів туристів.