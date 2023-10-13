Також ішлося про оборонну співпрацю та використання російських заморожених активів для відновлення України.

Президент України Володимир Зеленський і прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте обговорили захист альтернативних зернових коридорів.

Про це Зеленський розповів на спільній із Рютте пресконференції за результатами переговорів.

За словами Президента, військві та урядовці представили результати роботи альтернативні коридорів у Чорному морі, які були створені після виходу Росії зі "зернової угоди".

"Працюємо з партнерами щоб захистити ці коридори", - зазначив Зеленський.

Зокрема, Нідерланди пообіцяли допомогти з патрульними катерами.

"Україна змогла розпорошити російський Чорноморський флот. Таким чином ви не лише бороните Україну, забезпечуєте можливості експорту продовольства з портів чорноморського регіону - ви продовжуєте годувати світ, як робили це завжди. Нідерланди допоможуть Україні в отриманні патрульних суден для того, щоб ця система зернового коридору лишалася безпечною", - наголосив Рютте.

Також ішлося про допомогу з гуманітарним розмінуванням, аби очистити від російських мін акваторію Чорного моря.

Серед інших питань, які обговорювали Зеленський і Рютте:

винищувачі F-16 для України і навчання пілотів,

оборонна співпраця,

підготовка нової зустрічі радників з питань безпеки щодо реалізації формули миру,

посилення санкцій проти Росії,

робота над направленням заморожених активів РФ на компенсацію шкоди від агресії щодо України.

Нагадаємо, глава уряду Нідерландів нині, перебуваючи з візитом в Одесі, анонсував посилення української ППО. Зокрема, країна передасть додаткові ракети для систем Patriot.

Через декілька тижнів Нідерланди відправлять винищувачі F-16, на яких навчатимуться українські пілоти, до навчального центру в Румунії.

Також країна оголосила днями новий пакет допомоги для нашої держави. Будуть дрони, обладнання для розмінування та боєприпаси.