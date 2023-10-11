Нідерланди передадуть Україні дрони, засоби для розмінування і боєприпаси

Також Амстердам вніс 100 млн євро у Міжнародний фонд для України.

Нідерланди оголосили про новий пакет допомоги для України.

Як ідеться на сайті Міноборони цієї держави, Україна отримає дрони, обладнання для розмінування та боєприпаси.

За інформацією відомства, нашій державі передали військове обладнання на суму 468 мільйонів євро.

Також Нідерланди зробили внесок у Міжнародний фонд для України (IFU) - 100 млн євро.

"За останні тижні українські сили досягли прогресу у боротьбі з добре захищеними російськими позиціями. Це показує, що українці мають можливість відбити російське вторгнення, якщо ми зможемо надати для цього кошти", — йдеться у заяві IFU.

Нагадаємо, нині низка держав оголосили про надання допомоги україни за підсумками "Рамштайну". Так, Канада виділяє боєприпаси, авіабомби і зимове спорядження для наших бійців.

США заявили про підтримку на 200 млн доларів. Президент Фінляндії схвалив пропозицію уряду про надання 19-го пакету військової допомоги на суму близько 95 мільйонів євро. Хорватія та Іспанія виділять 6,5 млн євро на розмінування. Україна отримає від Данії та союзників понад 147 млн євро для обслуговування техніки і розмінування, а Бельгія надасть 1,7 млрд євро допомоги із заморожених російських активів.