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Україна організувала перший евакуаційний рейс для громадян, які не можуть виїхати з Ізраїлю

Близько тисячі українців звернулися по допомогу до посольства.

Україна організувала перший евакуаційний рейс для громадян, які не можуть виїхати з Ізраїлю
Євген Корнійчук

Українське посольство в Ізраїлі організувало евакуаційний рейс з Ізраїлю для українців, які не можуть виїхати з країни.

Про це розповів посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук в ефірі телемарафону, – пише "РБК".

"Посольство надає допомогу найбільш вразливим верствам населення. Йдеться про громадян, які перебували на лікуванні, громадян з дітьми, які приїхати тимчасово, туристів, у яких скасували рейси", – зазначив посол. 

Відомо, що перший евакуаційний рейс на 200 квитків вже фактично розповсюдили по поміркованій ціні.

"Перший рейс на Румунію відбудеться в суботу. Скоріше за все, ще один рейс будуть планувати на неділю", - сказав Корнійчук.

За його словами, загальна кількість людей, які звернулися до посольства з проханням допомогти з евакуацією, становить близько тисячі осіб.

МЗС Ізраїлю опублікувало список країн, чиї громадяни постраждали від нападу ХАМАС. Найбільше вбитих іноземців (18 осіб) – це громадяни Таїланду. Також загинули 11 громадян США. Також, МЗС України підтвердило загибель ще одного українця внаслідок бойових дій в Ізраїлі.

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