Підтвердилась загибель ще одного українця в Ізраїлі внаслідок нападу ХАМАС.

Про це повідомив речник МЗС України Олег Ніколенко.

“На жаль, підтвердилася інформація про загибель іще одного українця. Таким чином, наразі загальна відома кількість жертв серед громадян України – троє людей. Іще дев’ять наших громадян отримали поранення. Їхній стан, а також місця госпіталізації уточнюються”, - написав Ніколенко.

За його інформацією, оперативний штаб МЗС України вже опрацював понад 1000 звернень українців в Ізраїлі та Секторі Гази.

Зокрема, український хлопчик, який був врятований в Сдероті, відновлюється після успішної операції. Він знаходиться під опікою посольства, йому надається вся необхідна медична та психологічна підтримка.

Також Олег Ніколенко повідомив, що ще шість українців вважаються зниклими безвісти. Їхнім пошуком займаються дипломати в співпраці із ізраїльськими правоохоронцями.

Наразі близько 700 українців не можуть виїхати із Ізраїлю через скасовані авіарейси. МЗС, Офіс Президента, посольство в Ізраїлі працюють в режимі 24/7 над організацією повернення співвітчизників. Деталі будуть додатково повідомлені громадянам, які вже звернулись до українського посольства.

Крім того, 170 українців заявили про бажання евакуюватися із Сектора Гази. Оперативний штаб МЗС, українські посольства в регіоні, інші причетні відомства України опрацьовують можливі шляхи виїзду. Водночас ситуація ускладнюється триваючими бойовими діями.

Нагадаємо, кількість жертв у Ізраїлі склала близько 1200, поранені ще 3000 людей. У Палестині загинули щонайменше 900 людей.